Противочумные костюмы получили медики в Пыталово и Новосокольниках

12:32, 16 июня 2020, ПАИ

В Новосокольниках в рамках акции «Спасибо врачам» секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов и сторонники партии Игорь Манеров и Егор Кожуков передали 50 противочумных защитных костюмов в ГБУЗ «Новосокольническая межрайонная больница». В такой спецодежде врачи выезжают на вызовы, когда у обратившегося есть симптомы коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Нагрузка сейчас на медработников большая, в первую очередь, это, конечно, связано с увеличением случаев коронавируса. Поэтому врачи и медицинский персонал должны быть полностью обеспечены защитными средствами, учитывая постоянный риск для здоровья. Сегодня мы передаем средства защиты в надежде, что они будут как никогда полезны в данный период времени. Огромное спасибо медицинским работникам за их труд и усилия во время пандемии», - отметил Козлов, вручая средства защиты.

Также в Пыталово партийцы передали медработникам 10 противочумных костюмов.

Региональное отделение «Единой России» направило противочумные защитные костюмы в районы Псковской области, где наблюдается наибольшая потребность в них. Средства защиты предназначены для медиков, которые работают с больными с коронавирусной инфекцией. Благодаря поддержке сенатора от Псковской области, секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака псковским медикам передают 750 защитных костюмов.