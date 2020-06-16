Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам

16:18, 16 июня 2020, ПАИ

Самоизоляция, карантин, работа на дому — все это знакомо многим из нас не понаслышке. Теперь концерты, спектакли и экскурсии мы смотрим онлайн, с коллегами общаемся дистанционно. Хорошо хоть с семьей можно вместе посмотреть любые сериалы или передачи. Но и тут могут возникнуть проблемы: один хочет смотреть кино, другой — новости, третий — футбол. И если телевизоров на всю семью может не хватить, то такая вещь, как смартфон, сейчас есть практически у каждого. А значит и возможность всегда иметь под рукой онлайн-телевидение Wifire TV Lite.

О таком полезном сервисе, как Wifire TV Lite, узнала случайно. Установила приложение на телефон. В итоге — тот же телевизор, только лучше.

Легко подключить

Подключить онлайн-ТВ очень просто. Сервис доступен без регистрации, авторизации и SMS. Скачиваешь на телефон или планшет приложение Wifire TV Lite. Установка занимает меньше минуты. На экране появляется веселый оранжево-зеленый ярлычок. Кликаешь и смотришь.

Пояснение: Также сервис доступен на Smart TV Samsung (Tizen) и LG, и в браузере. С ПК можно зайти на сайт wifire.tv. Для работы требуется только интернет-соединение.

Удобный интерфейс

На экране — то, что идет в прямом эфире. В моем случае это был телеканал «Доктор» — рассказывали про правильное питание. Картинка хорошая. Интерфейс прост и удобен. Тут же программа передач, а внизу экрана кнопка «ТВ каналы». Кликаю туда…

Пояснение: Платформа компании Wifire даёт возможность без ограничений смотреть прямые эфиры любимых телепередач в высоком качестве, в том числе в формате HD.

Большой выбор

Каналов — 140! Все (во всяком случае пара десятков, которые я «пролистала») на русском языке. Чего только нет: и спорт, и музыка, и мультфильмы, и фильмы ужасов!

Для удобства навигации все ТВ-каналы разбиты по категориям. А чтобы было проще ориентироваться в медиапространстве, для каждого канала представлена подробная программа передач.

Пояснение: Более 140 каналов разнообразной тематики: федеральные, каналы с фильмами, детские, спортивные, музыкальные, познавательные и международные. Многие каналы Wifire TV Lite транслируются в формате HD.

Бесплатно и легально

Платить ежемесячно за 140 каналов не нужно. Никаких подводных камней тоже нет. Платных подписок не предлагают, со счета деньги не уходят. Правда, периодически приходится смотреть рекламные ролики. Но если раздражает реклама — есть кнопка «пропустить».

Пояснение: Сервис бесплатен бессрочно, а монетизация осуществляется за счет рекламы.

Одним словом, с Wifire TV Lite мини-телевизор всегда у вас в кармане. Смотрите онлайн-ТВ без ограничений!