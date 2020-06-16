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Общество

Стадион «Электрон» в Пскове сохранит свое предназначение

Фото: Андрей Степанов.

После создания парка «Россия – моя история» в Пскове стадион «Электрон» должен сохранить свое предназначение. Об этом при обсуждении вопроса об изменении охранной зоны церкви Жен-мироносиц на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов завила первый вице-губернатор области Вера Емельянова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нам важно сохранить стадион, придав ему современную инфраструктуру», - подчеркнула Вера Емельянова.

Вице-губернатор объяснила, что парк занимает небольшую часть пространства, а стадион «Электрон» должен будет сохранить свое предназначение. «Губернатор провел несколько совещаний с членами правительства которые рассматривали целиком концепцию парка. Концепция спортивно-гуманитарного центра остается на повестке дня и  получит свое продолжение», - заметила Вера Емельянова.

Также заместитель главы Псковской области добавила, что Псковская епархия и митрополит Тихон активно поддерживают этот проект, реализация которого начнется с создания парка «Россия – моя история».

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