Стадион «Электрон» в Пскове сохранит свое предназначение

13:33, 16 июня 2020, ПАИ

После создания парка «Россия – моя история» в Пскове стадион «Электрон» должен сохранить свое предназначение. Об этом при обсуждении вопроса об изменении охранной зоны церкви Жен-мироносиц на очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов завила первый вице-губернатор области Вера Емельянова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нам важно сохранить стадион, придав ему современную инфраструктуру», - подчеркнула Вера Емельянова.

Вице-губернатор объяснила, что парк занимает небольшую часть пространства, а стадион «Электрон» должен будет сохранить свое предназначение. «Губернатор провел несколько совещаний с членами правительства которые рассматривали целиком концепцию парка. Концепция спортивно-гуманитарного центра остается на повестке дня и получит свое продолжение», - заметила Вера Емельянова.

Также заместитель главы Псковской области добавила, что Псковская епархия и митрополит Тихон активно поддерживают этот проект, реализация которого начнется с создания парка «Россия – моя история».