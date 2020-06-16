Гостем ПАИ-live станет глава экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов
Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов станет гостем прямого эфира ПАИ-live во вторник, 16 июня, в 15:00.
Обсудим, не перевернула ли пандемия коронавируса «самосвал пряников» на улице аграриев, достаточны ли меры поддержки сельского хозяйства в Псковской области, почему одни из самых крупных инвестиций в региональной экономике — именно в агропромышленный сектор.
Трансляцию разговора смотрите на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в Вконтакте.