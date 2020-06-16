Начался ПАИ-livе с главой экономического комитета Псковского областного Собрания Андреем Козловым

15:00, 16 июня 2020, ПАИ

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов расскажет не перевернула ли пандемия коронавируса «самосвал пряников» на улице аграриев, достаточны ли меры поддержки сельского хозяйства в Псковской области, почему одни из самых крупных инвестиций в региональной экономике — именно в агропромышленный сектор.

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