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Общество

Приём граждан в военном комиссариате Пскова временно ограничен

Фото Дарьи Хватковой

Приём граждан в военном комиссариате Пскова и Псковского районов временно ограничен, сообщил Псковскому агентству информации военный комиссар Валерий Дмитриев.

Приём по вопросам призыва на военную службу ведётся только для тех граждан, которые подлежат призыву весной 2020 года. Приём проходит по адресу: улица Новаторов, 3а, ежедневно с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), телефон 53-89-51.

По всем остальным вопросам, гражданам, пребывающим в запасе Вооружённых сил РФ, пенсионерам Минобороны, представителям организаций и частным лица рекомендуется обращаться в военкомат в письменной форме (180006, Псков, улица Первомайская, 38).

В неотложных случаях приём граждан ведётся по предварительной записи по адресу: Псков, улица Первомайская, 38. В кабинете допускается присутствие не более одного посетителя. Приёмные дни: понедельник и среда с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Телефоны для предварительной записи:

72-72-65 – по вопросам постановки на воинский учёт прапорщиков, сержантов, солдат запаса (мичманов, старшин, матросов запаса), зарегистрированных на территории Пскова;

72-72-51 – по вопросам постановки на воинский учёт прапорщиков, сержантов, солдат запаса (мичманов, старшин, матросов запаса), зарегистрированных на территории Псковского района;

72-72-81 – по вопросам воинского учёта офицеров запаса;

72-80-58 – по вопросам учёта транспортных средств;

72-72-65 – по вопросам отчётности организаций по воинскому учёту;

72-72-81 – по вопросам назначения и выплаты пенсий;

72-72-51 – по вопросам бронирования;

72-72-65 – по вопросам выдачи военных билетов;

72-72-69 – по работе с воинскими перевозочными документами.

Телефон для справок: 72-72-61.

По прибытии в военный комиссариат граждане обязаны иметь защитные маски и перчатки.

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