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Политика

Бассейн «Электрон» продолжит работать в Пскове

Спортивно-развлекательный комплекс «Электрон», где расположены бассейны, проложит функционировать. Об этом 16 июня заявил журналистам председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы интересовались у разработчиков [парка «Россия – моя история» – ПАИ], бассейн останется, и будет работать на территории, где он располагается, как собственно это происходит и сейчас. В этой части нет никаких опасений», – отметил Александр Котов.

16 июня на сессии областного Собрания депутаты утвердили проект изменения охранной зоны церкви Жён-Мироносиц. Во время обсуждения вопроса первый вице-губернатор области Вера Емельянова подчеркнула, что после создания парка «Россия – моя история» в Пскове стадион «Электрон» сохранит свое предназначение.

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