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Общество

В Псковской области на 64% упал спрос на квартиры в новостройках

Фото Андрея Степанова.

В Псковской области по итогам первого квартала на 64,3% упал спрос на квартиры в новостройках, пишет «Российская газета» со ссылкой на ЦИАН.

При этом сами по себе новостройки в регионе есть. Институт развития строительной отрасли сообщает, что в регионе силами 19 застройщиков возводится 56 многоэтажек.

Президент псковской Гильдии риелторов Роман Максименко рассказал, что только в возглавляемом им агентстве выставлены на продажу более 900 квартир в новостройках. Поэтому проблем с предложением нет, а падение спроса эксперт объясняет общей экономической ситуацией. При этом, уверен Максименко, льготная программа сыграла в регионе положительную роль.

«Если бы ипотека под 6,5% не была введена, то ситуация на рынке недвижимости была бы вообще грустной. Существует мультипликативная формула, по которой рассчитывается динамика увеличения спроса на недвижимость. Она выглядит в стандартном варианте следующим образом: уменьшение процента по ипотеке на полпроцента добавляет к спросу на ипотечные продукты до пяти процентов. Конечно, эту формулу в полной мере с учетом общей ситуации нельзя применить в полном объеме, но, конечно же, это подстегнуло отрасль», - отметил Максименко.

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