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Общество

Во время летних каникул в главном корпусе ПсковГУ заменят все окна

Наталья Ильина

Во время летних каникул в главном корпусе ПсковГУ планируется заменить все окна. Также рабочие очистят фасад здания на площади Ленина. Об этом в эфире ПАИ-live сообщила ректор вуза Наталья Ильина.

«Важно не только сделать внутренний ремонт, но и поменять коммуникации, окна, климатические параметры, чтобы было безопасно и уютно», - добавила она.

«Надеемся что парад Победы в итоге будет, и мы в центре города увидим обновленный фасад ПсковГУ, сейчас колонны центрально здания сыпятся», - отметила ректор.

Внутри общежитий также планируется продолжить работу по замене старых окон. «Есть, конечно, определённый финансовый лимит. Будем продолжать выигрывать гранты и изменять пространство», - заверила Ильина.

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