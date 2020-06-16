Число бюджетных мест для первокурсников увеличат в ПсковГУ

17:21, 16 июня 2020, ПАИ

Число бюджетных мест для первокурсников увеличат в ПсковГУ с 1 сентября, сообщила в эфире ПАИ-live ректор вуза Наталья Ильина.

По её словам, подробности и точные цифры станут известны, когда выйдет приказ Министерства науки и высшего образования РФ. Пока документ находится на согласовании. Вуз со своей стороны никаких заявок на этот счёт не отправлял, но на этот параметр влияет ассоциация работодателей, которая может сообщать о потребности тех или иных специалистов в регионе.

«Вот, например, Российский союз промышленников и предпринимателей по инженерным специальностям ежемесячно реагирует на запросы. Ежемесячно спрашивают, информируют федеральную ассоциацию работодателей о своих потребностях», - отметила ректор.