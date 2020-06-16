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Общество

Около 300 абитуриентов уже зарегистрировались в личном кабинете на сайте ПсковГУ

«Наша электронная приёмная комиссия заработала, вы можете зайти на сайт ПсковГУ, там будет личный кабинет абитуриента, можно зарегистрироваться там можно. Час назад в личном кабинете было зарегистрировано 273 абитуриента», - заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live 16 июня.

По словам Натальи Ильной электронная приемная комиссия работает уже в штатном, не экспериментальном, режиме. Она также рассказала, что старается все платформы и цифровые площадки вуза тестировать на себе.

«Каждый абитуриент не остается без внимания, за каждым закрепляется модератор, проверяет документы, общение идет через электронную почту, все объявления, графики вступительных экзаменов, о том, что вы получили статус абитуриента – все через эл почту. Вся приемная комиссия работает в дистанционной форме», - рассказала гостья эфира.

Наталья Ильина предполагает, что очный прием документов в рамках консультаций откроется после 1 июля, но об этом будет сообщено заранее, по соцсетям, в СМИ. «Сейчас этого не происходит, сейчас можно подать дистанционно. Личный кабинет обязательно заводится в любом случае, без этого вы не станете абитуриентом ПсковГУ», - подчеркнула она.  

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