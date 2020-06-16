Наталья Ильина рассказала, как выпускники ПсковГУ этого года получат дипломы

17:30, 16 июня 2020, ПАИ

«Дипломы получить нужно, выпускного не будет, будет федеральный выпускной 27 июня в онлайн режиме, как и у школьников. В Центре студенческих инициатив ребята выпускники получат дипломы, а выпускники отличники – получат подарки от вуза, они его сами выбрали в рамках голосования», - рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live 16 июня.

По ее словам, сейчас у многих студентов вуза уже закончилась сессия, некоторые еще находятся на экваторе государственной итоговой аттестации, защите выпускных квалификационных работ. По мнению Натальи Ильиной технически ПсковГУ подошел к организации экзаменов и занятий правильно, были, в частности, закуплены Zoom-комнаты.

Ректор поблагодарила выпускников этого года, что выдержали этот год и то, что «получилось в этом году с государственной итоговой аттестацией». Также Наталья Ильина поблагодарила преподавателей вуза, которым пришлось работать в другом формате.

Наталья Ильина также рассказала, что Министерстве образования и науки был презентован новый проект — трудоустройство студентов на базе университета. ПсковГУ также вошел в эту программу и через сайт с объявлениями и работе вуз публикует свободные вакансии, отрабатывая временное трудоустройство.

По ее словам, около 23 студентов уже работают на базе ПсковГУ.