0
18:28
Новый современный приют для бездомных собак появится в Пскове
17:21
Число бюджетных мест для первокурсников увеличат в ПсковГУ
17:14
Суд подтвердил законность расторжения договора ПсковГУ с субподрядчиком «ОпрСтрой» при строительстве кампуса
17:08
Во время летних каникул в главном корпусе ПсковГУ заменят все окна
17:00
Начался ПАИ-live с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
16:40
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей ПАИ-live
16:30
Псковский аграрий: Без сильной президентской власти Россия не могла бы существовать
Еще новости
Общество

Наталья Ильина рассказала, как выпускники ПсковГУ этого года получат дипломы

«Дипломы получить нужно, выпускного не будет, будет федеральный выпускной 27 июня в онлайн режиме, как и у школьников. В Центре студенческих инициатив ребята выпускники получат дипломы, а выпускники отличники – получат подарки от вуза, они его сами выбрали в рамках голосования», - рассказала ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире проекта ПАИ-live 16 июня.

По ее словам, сейчас у многих студентов вуза уже закончилась сессия, некоторые еще находятся на экваторе государственной итоговой аттестации, защите выпускных квалификационных работ. По мнению Натальи Ильиной технически ПсковГУ подошел к организации экзаменов и занятий правильно, были, в частности, закуплены Zoom-комнаты. 

Ректор поблагодарила выпускников этого года, что выдержали этот год и то, что «получилось в этом году с государственной итоговой аттестацией». Также Наталья Ильина поблагодарила преподавателей вуза, которым пришлось работать в другом формате.

Наталья Ильина также рассказала, что Министерстве образования и науки был презентован новый проект — трудоустройство студентов на базе университета. ПсковГУ также вошел в эту программу и через сайт с объявлениями и работе вуз публикует свободные вакансии, отрабатывая временное трудоустройство.

По ее словам, около 23 студентов уже работают на базе ПсковГУ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Новый современный приют для бездомных собак появится в Пскове
16 июня 2020
Новый современный приют для бездомных собак появится в Пскове
Число бюджетных мест для первокурсников увеличат в ПсковГУ
16 июня 2020
Число бюджетных мест для первокурсников увеличат в ПсковГУ
Суд подтвердил законность расторжения договора ПсковГУ с субподрядчиком «ОпрСтрой» при строительстве кампуса
16 июня 2020
Суд подтвердил законность расторжения договора ПсковГУ с субподрядчиком «ОпрСтрой» при строительстве кампуса
Во время летних каникул в главном корпусе ПсковГУ заменят все окна
16 июня 2020
Во время летних каникул в главном корпусе ПсковГУ заменят все окна
Начался ПАИ-live с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
16 июня 2020
Начался ПАИ-live с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей ПАИ-live
16 июня 2020
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей ПАИ-live
Псковский аграрий: Без сильной президентской власти Россия не могла бы существовать
16 июня 2020
Псковский аграрий: Без сильной президентской власти Россия не могла бы существовать 1
Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам
16 июня 2020
Телевизор в кармане: тестируем бесплатный сервис Wifire TV Lite с доступом к 140 ТВ-каналам

Идет загрузка...