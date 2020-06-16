Суд подтвердил законность расторжения договора ПсковГУ с субподрядчиком «ОпрСтрой» при строительстве кампуса

17:14, 16 июня 2020, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина в эфире ПАИ-live 16 июня рассказала, что суд подтвердил законность одностороннего расторжения договора ПсковГУ с субподрядной организацией ООО «ОпрСтрой», которая проводила работы на долгостроящемся кампусе университета.

Заседания суда состоялось неделю назад в Вологде.

«Для субподрядных организаций это еще один сигнал и правильная мотивация. Суд четко определил законность одностороннего расторможения договора, подрядчик проиграл в суде», - подчеркнула Наталья Ильина.

Ранее сообщалось, что компания «ОпрСтрой» выдвинула претензии ПсковГУ, подрядчик настаивал на том, что заказчик предпринял шаги по расторжению договора в августе 2019 года, в одностороннем порядке подписал акт передачи площадки, а в сентябре госконтракт на реконструкцию был заключен с новым подрядчиком.

Из-за медленных темпов производства работ действие контракта пришлось пролонгировать до августа 2019 года. Совещания с представителями ООО «ОпрСтрой», направленные на выработку мер по сокращению сроков и увеличению объёмов строительства, проводились ежедневно. Университет делал всё возможное для реализации таких мер, однако существенного сдвига в работе ООО ОпрСтрой» достичь не удалось.