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Общество

Русские Ганзейские дни в Новгороде состоятся в конце сентября

Десятые Русские Ганзейские дни в Великом Новгороде перенесены  на 19-20 сентября 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе города Пскова.

Согласно предварительной программе праздника, 19 сентября, в субботу, состоится праздничное ганзейское шествие, церемония открытия X Русских Ганзейских дней, презентационная ярмарка городов Союза русских Ганзейских городов, фестивали хоровых коллективов и средневековой музыки, будут работать «сытные ряды», средневековая ярмарка «Ганзейский торг» и «Потешный город».

На 20 сентября, воскресенье, намечены презентационная ярмарка городов Союза русских Ганзейских городов, парад судов на реке Волхов, средневековый конный турнир, фестиваль арт-объектов, ганзейский квест, будут работать «сытные ряды» и средневековая ярмарка «Ганзейский торг».

«Проведение экономического форума Русских Ганзейских городов в рамках данных мероприятий не планируется. Уточненная программа мероприятий будет опубликована позже», - отметили в муниципалитете.

Великий Новгород – первый российский город, получивший право принять у себя делегации из более ста городов Европы, стал хозяином XXIX Ганзейских дней в 2009 году. С 2011 года подобное масштабное мероприятие было решено проводить в Ганзейских городах России.

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