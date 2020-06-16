Русские Ганзейские дни в Новгороде состоятся в конце сентября

17:55, 16 июня 2020, ПАИ

Десятые Русские Ганзейские дни в Великом Новгороде перенесены на 19-20 сентября 2020 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе города Пскова.

Согласно предварительной программе праздника, 19 сентября, в субботу, состоится праздничное ганзейское шествие, церемония открытия X Русских Ганзейских дней, презентационная ярмарка городов Союза русских Ганзейских городов, фестивали хоровых коллективов и средневековой музыки, будут работать «сытные ряды», средневековая ярмарка «Ганзейский торг» и «Потешный город».

На 20 сентября, воскресенье, намечены презентационная ярмарка городов Союза русских Ганзейских городов, парад судов на реке Волхов, средневековый конный турнир, фестиваль арт-объектов, ганзейский квест, будут работать «сытные ряды» и средневековая ярмарка «Ганзейский торг».

«Проведение экономического форума Русских Ганзейских городов в рамках данных мероприятий не планируется. Уточненная программа мероприятий будет опубликована позже», - отметили в муниципалитете.

Великий Новгород – первый российский город, получивший право принять у себя делегации из более ста городов Европы, стал хозяином XXIX Ганзейских дней в 2009 году. С 2011 года подобное масштабное мероприятие было решено проводить в Ганзейских городах России.