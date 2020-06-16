О фейках в преддверии голосования по поправкам в Конституцию рассказал Анатолий Мультах

19:48, 16 июня 2020, ПАИ

Председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах выразил обеспокоенность распространением заведомо ложной информации о голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Он отметил, что чем ближе дата голосования, тем агрессивнее и абсурднее становится информационная кампания, направленная на дискредитацию предстоящего голосования.



«Сейчас, когда до начала голосования остаётся меньше двух недель, мы видим появление большого количества информационных вбросов, так называемых фейков, не имеющих никакого отношения к реальности. Это не новости – это ложь!» – заключил председатель Общественной палаты.

Анатолий Мультах также отметил, что теме противодействия фейкам посвящён новый доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «Картина фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации».

В докладе раскрываются технологии и механизмы недобросовестного манипулирования общественным мнением, используемые в целях дискредитации предстоящего общероссийского голосования.

Доклад опубликован в открытом доступе. Ознакомиться с ним могут все желающие.

На заседании также обсудили обеспечение безопасности участников избирательного процесса. Более двух тысяч наблюдателей в Псковской области будут следить за проведением голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.