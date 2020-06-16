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Политика

Более двух тысяч общественных наблюдателей будут следить в Псковской области за голосованием по поправкам в Конституцию

В Псковской области более двух тысяч общественных наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом заявил секретарь Общественной палаты региона Анатолий Мультах на круглом столе в администрации области 16 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анатолий Мультах отметил, что сейчас идёт процесс набора наблюдателей и параллельно их подготовка. «Мы должны эту работу до конца довести», – подчеркнул он.

Директор института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова напомнила, что для организации наблюдения за голосованием была создана рабочая группа, которая пользуется всеми федеральными рекомендациями.

По её словам, единый список пока ещё не статичен. «Туда все ещё поступают сведения, и наши граждане изъявляют желание, чтобы стать общественными наблюдателями», – пояснила она.

Сейчас в списке наблюдателей уже больше двух тысяч человек: молодежь, студенты, педагоги и просто работники предприятий Псковской области, уточнила Инна Андреянова.

Она отметила, что в список наблюдателей заявляются псковичи различных возрастов из многих организаций региона. Среди них – «Красный крест», «Союз пенсионеров России», «Союз женщин России», «Волонтёры Победы» и другие.

По её мнению, это говорит о том, что жители Псковской области хотят принимать активное участие в подготовке и самом голосовании по поправкам в Конституцию в России.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

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