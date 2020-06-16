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Общество

Измерять температуру будут псковичам на участках для голосования 1 июля

В Псковской области в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля, всем гражданам будут измерять температуру. Об этом сообщила главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая на круглом столе в администрации области 16 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Галина Невалённая напомнила, что в регионе продолжает действовать ряд норм и ограничений, связанных с пандемией коронавируса. И в день голосования по поправкам в Конституцию все эти эпидемиологические правила необходимо соблюдать, подчеркнула она.

Депутат отметила, что все помещения для голосования будут иметь два входа и выхода для разграничения потока голосующих. На участках будут проведены все меры дезинфекции, граждане, у которых не будет средств индивидуальной защиты, получат их на входе, также здесь у каждого будет измеряться температура. В большей степени все будет бесконтактно, а для голосования будут использоваться одноразовые ручки, уточнила Галина Невалённая.

Она подчеркнула, что все введённые меры во время голосования по поправкам в Конституцию нужны для того, чтобы каждый гражданин обезопасил себя и не подвергал риску инфицирования других.

1 июля в Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

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