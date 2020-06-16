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Культура

Валентина Зандер покинула пост директора Великолукского драматического театра

Фото: luki.ru.

Валентина Зандер покинула должность директора Великолукского драматического театра. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Валентина Зандер берет небольшой перерыв в работе, чтобы отдохнуть и уделить внимание здоровью.

«В силу присущей ей высокой степени личной ответственности, добросовестности и особому складу характера, не позволяющему бросать незавершенными начатые дела, Валентина Ивановна поставила перед собой цель организовать и провести необходимые мероприятия, посвящённые столетнему юбилею Великолукского драматического театра, построить стратегию его дальнейшего развития. Как известно, празднование юбилея прошло на высоком уровне, а театр полон новых идей и планов. И теперь Валентина Ивановна приняла решение немного отдохнуть», - отметили в пресс-службе великолукской администрации.

В администрации добавили, что Валентина Зандер вернется к деятельности и «как выдающая личность, талантливый и опытный руководитель, продолжит вносить свой вклад в развитие культуры нашего города и всей России».

На сайте учреждения появилась информация, что исполняет обязанности директора театра в данный период  Регина Максименкова.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации Валентина Ивановна Зандер окончила Псковский государственный педагогический институт в 1976 году, в 1995 году – Северо-Западную академию государственной службы. Валентина Зандер была директором Музея комсомольской славы имени Матросова, с 1987 года возглавляет сферу культуры города Великие Луки. В 2017 году стала директором драматического театра.

Как Великолукский драматический театр провел юбилейный сезон, читайте здесь.

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