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Общество

1,6 км тротуаров отремонтируют на улице Дворецкой в Великих Луках

Фото: газета «Великолукская правда. Новости».

До конца июля на улице Дворецкой в Великих Луках приведут в порядок 1,6 километра пешеходных дорожек. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

По обеим сторонам улицы Дворецкой – от улицы Виноградова до пересечения с улицей Ставского – появится новый тротуар. Общая протяжённость отремонтированных пешеходных дорожек составит 1,6 километра.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости».

«Здесь на протяжении длительного времени тротуары находились в плачевном состоянии. На текущий момент ведутся работы по ремонту и приведению пешеходных дорожек в надлежащее состояние», – отметила ведущий специалист городского управления ЖКХ Юлия Левченко.

Рабочие устанавливают бортовой камень и кладут асфальт на нечётной стороне улицы. Всего будет установлено 825 бортовых камней на двух тротуарах.

Фото: газета «Великолукская правда. Новости».

По контракту ремонт должен быть завершён 31 июля. Однако есть вероятность, что строители завершат работы раньше.

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