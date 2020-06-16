1,6 км тротуаров отремонтируют на улице Дворецкой в Великих Луках

19:11, 16 июня 2020, ПАИ

До конца июля на улице Дворецкой в Великих Луках приведут в порядок 1,6 километра пешеходных дорожек. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

По обеим сторонам улицы Дворецкой – от улицы Виноградова до пересечения с улицей Ставского – появится новый тротуар. Общая протяжённость отремонтированных пешеходных дорожек составит 1,6 километра.

«Здесь на протяжении длительного времени тротуары находились в плачевном состоянии. На текущий момент ведутся работы по ремонту и приведению пешеходных дорожек в надлежащее состояние», – отметила ведущий специалист городского управления ЖКХ Юлия Левченко.

Рабочие устанавливают бортовой камень и кладут асфальт на нечётной стороне улицы. Всего будет установлено 825 бортовых камней на двух тротуарах.

По контракту ремонт должен быть завершён 31 июля. Однако есть вероятность, что строители завершат работы раньше.