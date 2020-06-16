В Себежском районе в детском саду заменили воспитателей из-за угрозы коронавируса

19:34, 16 июня 2020, ПАИ

Администрация Себежского района опровергла информацию о заражении коронавирусом воспитателей детского сада «Золотое зёрнышко» в посёлке Сосновый Бор. Обращение к жителям опубликовали в официальном Instagram муниципалитета.

«Поступающие вопросы инициированы, к сожалению, возникающими слухами о якобы заражении ряда воспитателей этого дошкольного учреждения вирусной инфекцией COVID-19. Ответственно заявляем, что ни о каком заражении воспитателей речи не идёт, так же как и об их контакте с детьми», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что все контакты заболевших лиц на всех доступных уровнях их общения были своевременно выявлены. Контактом первой линии одного из заболевших стал воспитатель детского сада «Золотое зёрнышко», его поместили на карантин. «Также для гарантированного пресечения занесения вирусной инфекции в детский сад была произведена замена всего воспитательского состава в соответствующей группе «Золотое зёрнышко», – отмечает руководство района.

«Обстановка в детском саду «Золотое зёрнышко», так же как и в других дошкольных учреждениях района, остаётся штатной и находится на постоянном оперативном контроле в администрации Себежского района», – подчеркнули в обращении.

Также адмнистрация информирует, что в городе Себеже установлены двое жителей, у которых подтверждён коронавирус. Ранее стало известно, что приезжий из соседнего региона завёз коронавирус в себежскую деревню.