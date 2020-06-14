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Общество

Приезжий из соседнего региона завез коронавирус в себежскую деревню

Фото: Дарья Хваткова.

Основным очагом коронавируса в Себежском районе является деревня, куда инфекцию завез гость из соседнего региона. Об этом сообщает администрация муниципалитета в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

По данным оперативного штаба Себежского района, в муниципалитете подтверждены 14 случаев заболевания COVID-19. «Источники всех случаев заражения – граждане, прибывшие из других регионов и не соблюдающие режим самоизоляции и безопасного поведения», - констатирует руководство района.

Все заболевшие в новом очаге коронавируса госпитализированы в Великие Луки. В деревне и соседних населенных пунктах работают медицинские специалисты и сотрудники полиции: они проверяют контакты заболевших лиц, дают рекомендации по соблюдению карантинных мероприятий и способам информирования органов муниципальной власти и медицинских учреждений района о возможных новых проявлениях вирусного заболевания.

Магазины и места общего пользования в населенном пункте подвержены дезинфекции.

Себежан в очередной раз призвали быть ответственнее и сообщать о прибывших в регион людях. «Такая предварительная информация ни в коем случае не ущемляет ваших прав, но зато даст нашим медикам возможность своевременно проверить прибывших граждан на наличие у них возможных признаков поражения вирусом», - говорится в обращении.

«Скорее всего, что статистика заболеваемости в нашем районе будет прирастать. Это сегодняшняя печальная перспектива», - констатировало руководство муниципалитета.

В деревне Шуты Себежского района, куда коронавирус был ввезен семьей из Санкт-Петербурга, произвели медицинский осмотр всех жителей: результаты тестов на вирус у всех отрицательные. В поселке Идрица, где также были выявлены заболевшие, у всех контактировавших с ними жителей взяли пробы на коронавирус: результаты исследований отрицательные.

Утром 14 июня было известно о 1838 случаях заражения коронавирусом в Псковской области.

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