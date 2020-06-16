Коровник за миллиард, лучшая цена за молоко и пандемия: Интервью с Андреем Козловым

21:23, 16 июня 2020, ПАИ

Псковское агентство информации представляет текстовую версию прямого эфира ПАИ-live с председателем комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андреем Козловым.

Ведущий Александр Машкарин выяснил, не перевернула ли пандемия коронавируса «самосвал пряников» на улице аграриев, достаточны ли меры поддержки сельского хозяйства в Псковской области и почему одни из самых крупных инвестиций в региональной экономике – именно в агропромышленный сектор.

Пандемия и сельское хозяйство

– Сейчас можно сказать о том, что пандемия коронавируса благоприятно сказывается на агропромышленном секторе? Перевернулся ли на улице аграриев «самосвал пряников»?

– Сельское хозяйство относится к отрасли беспрерывного производства. На сегодняшний момент сельская отрасль как работала, так и работает. Сельское хозяйство не пострадало так, как другие – туризм и гостиничный бизнес.

На сельском хозяйстве отрицательно сказалось закрытие границ. Техника не бывает вечной: поля имеют камни. Она иногда ломается, и мы приобретаем рабочие «органы», различные запасные части, которые привязаны к курсу евро и доллару. На сегодняшний момент это отрицательно сказывается на развитии сельского хозяйства и себестоимости выпускаемого продукта.

Но это верхняя часть айсберга. Ведь не все запчасти можно привезти, потому что многие предприятия в Европе просто встали, аналогов нет. У нас, слава богу, сельское хозяйство научилось работать на перспективу, готовить «телегу зимой».

В масштабах области мы провели быстро посевную кампанию. И ждём достаточно высоких урожаев.

– Насколько вырастут цены на выпускаемую продукцию?

– Средства защиты растений в основном производятся за рубежом, но они незначительно увеличились в цене. На удобрения цена подскочила где-то на 10 %. Мой прогноз: на 10-15 % увеличится себестоимость производства, учитывая, что стоимость газа и электроэнергии не уменьшилась, а минимальный размер оплаты труда увеличился. Наверное, до 20 % себестоимость увеличится.

Меры поддержки

– Кто-то считает, что меры поддержки бизнеса в условиях пандемии недостаточны. На ваш взгляд, чего не хватает? Или тех мер, которые были приняты за последние несколько месяцев на региональном и федеральном уровнях, вполне достаточно, чтобы справиться с тяжёлой ситуацией?

– Основные меры государственной поддержки формирует Правительство РФ – оно выделяет деньги и устанавливает определённые «правила игры». Наша исполнительная власть постоянно держит руку на пульсе, постоянно происходит переписка с правительством.

Мерами государственной поддержки могли воспользоваться представители малого и среднего бизнеса, которые имели задолженность по налогам до 1 марта не более 3 000 рублей. Соответственно, велись переговоры с Правительством РФ. На сегодняшний момент внесены определённые изменения – предприниматель может погасить долг и получить меры государственной поддержки. Но пострадал не только малый и средний бизнес – пострадал и крупный. Ничуть не меньше, чем малый.

– Есть сторонники теории, что сельскому хозяйству никакой поддержки оказывать не надо: если хозяин хороший – и так справится. Как вы относитесь к такой точке зрения?

– Отрицательно к этому отношусь. Сельское хозяйство сложно называть бизнесом, это уклад жизни.

Людей можно привлечь в сельское хозяйство качеством жизни и зарплатой. Но на селе строится очень мало жилья. Эту тему надо развивать. Если брать опыт Европы, там меры государственной поддержки сельского хозяйства на порядок выше. В России меры государственной поддержки – 10-15 евро на гектар обрабатываемой земли, а в Европе – от 150 до 200 евро на гектар.

Без мер государственной поддержки сельское хозяйство не выживет. Поддержка должна быть стабильной и долгосрочной. Потому что сельское хозяйство – это бизнес, который не строится на один год. Например, чтобы вырастить дойную корову, нужно три года. Хочется, чтобы мы достигли уровня наших соседей-конкурентов.

Ветеринары в дефиците

– Что государство должно сделать для того, чтобы привлечь людей в село?

– Есть программа развития сельских территорий, которая предусматривает покупку жилья в сельской местности или его строительство с компенсацией.

Чтобы привлечь кадры на село, нужно доставлять людей транспортом из городов. Либо строить дом, что предприятиям не под силу. Государство на селе должно предоставить, например, какое-то льготное кредитование. Сельским хозяйством без кадров заниматься бесполезно.

– Какие кадры в дефиците сейчас?

– Ветеринары, зоотехники и управленцы. Хочется, чтобы коллектив был молодой, потому что молодые проще обучаются, имеют определённые силы.

Коровник за миллиард

– Вы руководите предприятием «Красное знамя». Где вы находите деньги на мегакоровник?

– Это ферма на 1 800 голов дойного стада, вокруг которой будут поля. Будет стоять шведское оборудование – «карусель» на 60 мест, на которой будут «кататься» наши коровы и благополучно доиться. Проект стоит 1 млрд 112 млн рублей. Вкладываем часть собственных средств, но без помощи банка не обойтись. Заявились в четыре банка, три дали определённые предложения. Сейчас выбираем банк, который будет кредитовать. В конце сентября завершим этот проект.

– Откуда коровы?

– Из России. Основные поставщики – Ленинградская и Московская области. Уже завезли порядка 150 голов скота, ещё 300 стоит на карантине. Но до сентября планируется завоз 1 200 голов. Чтобы было 1 800 голов, поставим своих коров.

Лучшая цена на молоко

– Какой, на ваш взгляд, должна быть цена на молоко?

– Государство в цены на молоко не должно вмешиваться. Это отношения двух контрагентов – производителя и переработчика. Произвести продукцию сложно и продавать её тоже непросто.

Сейчас на стоимость молока влияют два крупных завода – «Вимм-Билль-Данн» и «Данон». Средняя цена на молоко в районе 28-29 рублей с НДС. Мне как руководителю хотелось бы, чтобы цена на молоко была равной цене топлива. Когда цена на молоко будет, как на топливо, сельское хозяйство, думаю, сможет жить без мер господдержки.

– В Псковской области есть производители, которые бодяжат молоко?

– Я думаю, есть. Не будем называть фамилии и имена. Но любое предприятие может производить такое молоко, просто это называется молочным напитком.

Поправки в Конституцию выверены и отработаны

– Будете принимать участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию? Какие поправки наиболее близки для вас?

– Поправки, которые внёс президент и одобрили палаты парламента, конечно, буду поддерживать. Одна из первых поправок провозглашала защиту целостности границ государства. Территория должна быть защищена, на неё никто не должен претендовать. Следующая поправка, которая вытекает из этой, – Конституция выше, чем нормы международных договоров. Даётся понять, что Россия – серьёзное государство со своей историей, территориальностью.

И важны поправки, которые касаются нашей истории, наших дедов и прадедов. Видим, что историю пытаются переписать, – этого не должно быть. Я приду и буду голосовать за поправки. Они выверены и отработаны.