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Общество

Успокоиться насчёт коронавируса можно будет в феврале 2021 года - прогноз Минздрава

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале дал свой прогноз, когда можно будет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

«Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это все-таки нужно говорить о следующем годе. Мне кажется, это февраль», - предположил он.

Мурашко отметил, что важное условие — это наличие иммунитета. Он пояснил, что популяционный иммунитет выше 45%, а лучше ближе к 50-60%, гарантирует прерывание цепочки заболевания.

«Изменчивость этого вируса невелика в целом, но идет мониторинг по всему миру, мы знаем в том числе особенности COVID-19, и, конечно же, система мер, которая касается профилактики и лечения, будет строиться по единым принципам», — добавил он.

Министр также сообщил, что с 17 июня Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи должен приступить к испытаниям на людях вакцины от коронавируса, которую там разрабатывают.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на иммунитет к коронавирусу протестировали 650 тысяч человек, из них почти 14% имеют антитела.

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