Дезинфекционный туннель разместили в резиденции Путина
В резиденции президента в Ново-Огарёво для защиты от коронавируса установили специальный туннель, сообщает РИА Новости.
Туннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.
Ещё в апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все, с кем встречается глава государства, проходят тест на COIVD-19. По его словам, Владимир Путин не исключил полностью очные контакты, но минимизировал их, а все они проходят с соблюдением социальной дистанции.