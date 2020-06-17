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Общество

Дезинфекционный туннель разместили в резиденции Путина

В резиденции президента в Ново-Огарёво для защиты от коронавируса установили специальный туннель, сообщает РИА Новости.

Туннель предназначен для дезинфекции. Каждый проходящий через него оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

Ещё в апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все, с кем встречается глава государства, проходят тест на COIVD-19. По его словам, Владимир Путин не исключил полностью очные контакты, но минимизировал их, а все они проходят с соблюдением социальной дистанции.


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