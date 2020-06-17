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#СтаньСильнееПокаДома: Воспитанница спортшколы «Надежда» провела зарядку для читателей ПАИ

Очередным гостем проекта Псковского агентства информации #СтаньСильнееПокаДома - #АктивноеДолголетие, где псковские спортсмены и тренеры демонстрируют пенсионерам секреты поддержания формы в доступных условиях, стала Ирина Петрова, псковская легкоатлетка, воспитанница СШОР «Надежда».

«Записала зарядку для пожилых псковичей, которую можно выполнять каждый день дома, а еще лучше на свежем воздухе, - пояснила Петрова. - В здоровом теле - здоровый дух, не забывайте про эту знакомую с детства истину и в преклонном возрасте».

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