#СтаньСильнееПокаДома: Воспитанница спортшколы «Надежда» провела зарядку для читателей ПАИ
Очередным гостем проекта Псковского агентства информации #СтаньСильнееПокаДома - #АктивноеДолголетие, где псковские спортсмены и тренеры демонстрируют пенсионерам секреты поддержания формы в доступных условиях, стала Ирина Петрова, псковская легкоатлетка, воспитанница СШОР «Надежда».
«Записала зарядку для пожилых псковичей, которую можно выполнять каждый день дома, а еще лучше на свежем воздухе, - пояснила Петрова. - В здоровом теле - здоровый дух, не забывайте про эту знакомую с детства истину и в преклонном возрасте».