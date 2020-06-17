Новое пособие для матерей-одиночек предложили ввести в России

09:19, 17 июня 2020, ПАИ

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек. С такой инициативой выступил Национальный родительский комитет, пишет RT.

В частности, было предложено ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. Соответствующее предложение направили в Госдуму и правительство.

Председатель НРК Ирина Волынец рассказала, что из-за пандемии коронавируса в стране сложилась непростая экономическая ситуация. Несмотря на дополнительные выплаты пособия на детей, родители-одиночки остаются незащищённой социальной группой.

Размер компенсации, по мнению Волынец, должен быть не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи с сохранением действующих льгот и пособий для этой группы родителей.