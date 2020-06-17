В санатории будут заселять только при наличии трёх справок

09:22, 17 июня 2020, ПАИ

В санатории будут заселять только при наличии трёх справок, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Сейчас наибольшее преимущество у тех, кто как раз планировал отдых в санатории. Но санаторий имеет право принять туриста только в том случае, если у него есть три справки. Таковы рекомендации Роспотребнадзора», - рассказала Ломидзе в интервью «Российской газете».

«Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка - об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка - о санэпидокружении. Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки», - отметила Ломидзе.

Туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту, к тому же «санаторий несет уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок».

«Поэтому на авось я бы не рассчитывала. И не думала бы: вот две справки есть, а третью мы там как-нибудь оформим. Нет, это неработающая схема. Мы рекомендуем неукоснительно выполнять требования Роспотребнадзора для того, чтобы отдых состоялся. Это очень важно», - подчеркнула Ломидзе.

Отвечая на вопрос издания, как этим летом планировать отдых семьям с детьми, специалист отметила, что в ближайшее время отправить ребенка куда-либо отдохнуть не получится.

«Я бы не стала этим летом рассчитывать на лагеря. Хотя в регионах стараются придумать разные варианты, как занять детей во время каникул. Но до конца июня отправить ребенка куда-то отдохнуть не получится. В ближайшее время реальным представляется только один вариант детского отдыха - со взрослыми», - сказала Ломидзе.

«Если есть возможность, можно снять где-то неподалеку дачу на лето. Это, конечно, на усмотрение семьи. Но я бы посоветовала выбрать место, где поблизости есть медицинский пункт, до которого можно быстро добраться», - подытожила она.