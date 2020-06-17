Третий выпуск студентов-теологов состоялся в ПсковГУ

09:49, 17 июня 2020, ПАИ

Третий выпуск студентов по программе бакалавриата направления «Теология» состоялся в Институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета на историческом факультете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Государственная итоговая аттестация прошла в дистанционном формате. Обучение в этом году в очной форме завершили шесть студентов.

«Все ребята успешно защитили выпускные квалификационные работы и сдали государственные экзамены», – отметили в пресс-службе.

Экзаменовали студентов-теологов руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин, заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова, профессор СПбГУ, доктор философских наук Олег Душин, доцент кафедры философии и теологии ПсковГУ Ирина Самаль.