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Общество

Третий выпуск студентов-теологов состоялся в ПсковГУ

Фото пресс-службы Псковской епархии

Третий выпуск студентов по программе бакалавриата направления «Теология» состоялся в Институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского государственного университета на историческом факультете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Государственная итоговая аттестация прошла в дистанционном формате. Обучение в этом году в очной форме завершили шесть студентов. 

«Все ребята успешно защитили выпускные квалификационные работы и сдали государственные экзамены», – отметили в пресс-службе.

Экзаменовали студентов-теологов руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин, заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова, профессор СПбГУ, доктор философских наук Олег Душин, доцент кафедры философии и теологии ПсковГУ Ирина Самаль.

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