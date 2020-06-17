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Общество

В Пскове стартовала акция «Безопасная школа»

В рамках партийного проекта «Крепкая семья», региональным координатором которого является секретарь городского отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская, стартовала акция «Безопасная школа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Активисты проекта проводят мониторинг школьных и прилегающих к школам территорий на предмет безопасного нахождения на них детей.

Первый рейд партийцы совершили к лицею №4 «Многопрофильный». Они осмотрели территорию возле корпуса 2. Оказалось, что на прилегающей территории отсутствует ограждение от проезжей части, в результате чего дети могут беспрепятственно и неожиданно для водителей оказаться на дороге.

Отдельное внимание общественники заострили на отсутствии пешеходного перехода непосредственно рядом с подъездом к школе.

«Родители, которые подвозят своих детей к школе, вынуждены переводить детей через дорогу лишь на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской, при этом парковка находится на отдалении от этого перехода. В данном месте стоит оборудовать дополнительный пешеходный переход, чтобы предотвратить возможные ДТП», - прокомментировала активист партии «Единая Россия» Оксана Нани.

Также в границах школьной территории были обнаружены аварийные деревья, которые могут упасть при сильном ветре. Это создает опасность для жизни и здоровья детей.

Участники рейда отметили, что пришкольная территория находится в отличном состоянии, на ней оборудован современный многофункциональный спортивный комплекс, в корпусе школы произведен капитальный ремонт, однако тротуар вдоль школы требуется привести в порядок. 

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