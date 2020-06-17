ФОТОФАКТ: В Пскове строители забаррикадировали детскую площадку

10:17, 17 июня 2020, ПАИ

На улице Балтийской в Пскове вокруг стройки установили забор из профнастила. Ограждение вплотную примыкает к детской площадке. Карусель упирается в забор, и покататься на ней дети больше не смогут. Также строительный забор упирается в качели и блокирует движение.

«Сейчас из-за коронавируса запрещено пользоваться детскими площадками. Строители решили помочь в этой борьбе? Очень сомнительно, что со снятием ограничений забор, блокирующий детские карусели, исчезнет. Снова хотели как лучше, а получилось как всегда?» - иронизирует автор фото.