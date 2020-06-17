Две тысячи человек скончались от COVID-19 в Индии за сутки

10:41, 17 июня 2020, ПАИ

За сутки в Индии из-за коронавирусной инфекции умерло свыше 2 тысяч человек. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на индийское Министерство здравоохранения и благополучия семьи.

С начала пандемии это самое большое число погибших за 24 часа. По последним данным, количество летальных исходов за минувшие сутки в Индии составило 2 003 и достигло за весь период 11 903.

За 24 часа общее количество инфицированных выросло на 10 974 и составило 354 065. Из этого следует, что среднесуточный показатель вырос более чем в пять раз. В предыдущие пять дней заболевали в среднем 362 человека.

По сведениям Минздрава Индии, в настоящее время в больницах находятся 155 227 пациентов, при этом 186 935 человек выздоровели.