18 июня псковичи могут обратиться на горячую линию Росреестра

10:16, 17 июня 2020, ПАИ

В четверг, 18 июня, специалисты псковского Росреестра ответят на вопросы в сфере землеустройства, геодезии и картографии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

Две горячие линии Росреестра будут работать 18 июня с 10:00 до 11:00.

Первая – по вопросам предоставления сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства. На вопросы псковичей ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Руслан Кудашов. Телефон горячей линии: 8 (8112) 68-74-61.

Вторая – по вопросам государственного надзора в области геодезии и картографии и лицензирования геодезической и картографической деятельности. На вопросы ответит главный специалист – эксперт отдела землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Леонид Хрущев. Телефон горячей линии: 8 (8112) 68-74-67.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе и в связи с риском дальнейшего распространения COVID-19 управление Росреестра по Псковской области предлагает псковичам воспользоваться возможностями дистанционного обращения и консультирования по вопросам в сфере недвижимости, в том числе путём обращения на горячие линии.