Мужчина в Пушкинских Горах из-за ревности убил супругу

10:27, 17 июня 2020, ПАИ

В Пушкинских Горах 49-летний мужчина убил супругу из-за ревности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

11 июня вечером мужчина сбил 50-летнюю жену с ног, после чего стал бить кулаками и ногами по голове и головой о землю. В результате черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте преступления. Тело было позже обнаружено во дворе одного из домов.

По данному факту Бежаницким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей).

Мужчине предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.