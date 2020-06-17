Испытания вакцины от коронавируса на людях начинаются в России

10:57, 17 июня 2020, ПАИ

Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавируса на людях, сообщает газета «Красная звезда».

Клинические испытания вакцины будут продолжаться около полутора месяцев. Добровольцы в течение 28 дней будут размещены в стационаре, вакцинация будет проводиться в два этапа — в нулевой день и на 21-й.

5 июня сообщалось, что добровольцы из Министерства обороны России помещены в изоляцию в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от COVID-19.