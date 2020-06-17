Четверых псковичей оштрафовал районный суд за нарушение масочного режима

10:57, 17 июня 2020, ПАИ

Четыре нарушителя перчаточно-масочного режима в Псковском районе получили штрафы по одной тысяче рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском районном суде.

За период с 1 апреля по настоящее время в Псковский районный суд поступило 124 дела по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

По данным на 17 июня, суд рассмотрел 95 дел, 14 дел возвращено должностному лицу, составившему протокол, в связи с ненадлежащим оформлением.

В 68 случаях суд вынес предупреждение, четыре нарушителя получили минимально возможные штрафы – одну тысячу рублей.

За нарушение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации суд вправе вынести предупреждение или назначить штраф: на граждан – в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без оформления юрлица – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста до трехсот тысяч рублей.

Ранее в Пскове составили протоколы на нарушителей перчаточно-масочного режима в автобусах. В Псковской области основные ограничительные мероприятия, введённые в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции, продлены до 19 июня.