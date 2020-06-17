0
12:31
В Пскове выпускники могут сдавать ЕГЭ без масок
12:09
Николай Мельков: Сплошная разметка на Коммунальной создаёт пробку
12:02
«Это кормушка для сбора штрафов»: Дмитрий Цопов недоволен сплошной разметкой на улице Коммунальной
11:07
Глава Новосокольнического района: Голосование по поправкам в Конституцию касается каждого из нас
10:57
Четверых псковичей оштрафовал районный суд за нарушение масочного режима
10:42
Крупную партию боевой техники получат псковские десантники
10:42
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье
Еще новости
Общество

Жители Псковской области жалуются на следователей

Псковская область попала в список регионов, жители которых больше всего жалуются на работу следователей. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания назвал регионы, жители которых больше всего жалуются на следователей.

Наибольшее количество жалоб граждан зарегистрировано в Псковской области, в республиках Хакасия, Тыва, Коми, Красноярском крае, Нижегородской и Саратовской областях.

Председатель Следственного комитета поручил руководителям следственных подразделений доложить в центральный аппарат об обоснованности доводов заявителей и результатах личного приема граждан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Пскове выпускники могут сдавать ЕГЭ без масок
17 июня 2020
В Пскове выпускники могут сдавать ЕГЭ без масок
Николай Мельков: Сплошная разметка на Коммунальной создаёт пробку
17 июня 2020
Николай Мельков: Сплошная разметка на Коммунальной создаёт пробку
«Это кормушка для сбора штрафов»: Дмитрий Цопов недоволен сплошной разметкой на улице Коммунальной
17 июня 2020
«Это кормушка для сбора штрафов»: Дмитрий Цопов недоволен сплошной разметкой на улице Коммунальной
Глава Новосокольнического района: Голосование по поправкам в Конституцию касается каждого из нас
17 июня 2020
Глава Новосокольнического района: Голосование по поправкам в Конституцию касается каждого из нас
Четверых псковичей оштрафовал районный суд за нарушение масочного режима
17 июня 2020
Четверых псковичей оштрафовал районный суд за нарушение масочного режима
Крупную партию боевой техники получат псковские десантники
17 июня 2020
Крупную партию боевой техники получат псковские десантники
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье
17 июня 2020
Елена Даньшова о поправках в Конституцию: Государство гарантирует достойные условия жизни каждой семье 1
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе
17 июня 2020
Гроза уничтожила дом в Пустошкинском районе

Идет загрузка...