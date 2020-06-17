Жители Псковской области жалуются на следователей

11:29, 17 июня 2020, ПАИ

Псковская область попала в список регионов, жители которых больше всего жалуются на работу следователей. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания назвал регионы, жители которых больше всего жалуются на следователей.

Наибольшее количество жалоб граждан зарегистрировано в Псковской области, в республиках Хакасия, Тыва, Коми, Красноярском крае, Нижегородской и Саратовской областях.

Председатель Следственного комитета поручил руководителям следственных подразделений доложить в центральный аппарат об обоснованности доводов заявителей и результатах личного приема граждан.