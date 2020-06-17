На территорию Псковской области ввезли первые партии земляники из Белоруссии

11:25, 17 июня 2020, ПАИ

На территорию Псковской области ввезли первые партии земляники, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На российско-белорусском участке государственной границы в деревне Долосцы Себежского района проконтролирован ввоз первых партий земляники, поступивших с территории Белоруссии в этом году. Две тонны свежей земляники направились в Воронежскую область, а 1,7 тонны садовой земляники – в Санкт-Петербург.

Вся продукция, успешно прошедшая карантинный фитосанитарный контроль, допущена к ввозу на территорию Российской Федерации.