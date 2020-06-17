Названы главные шоки для экономики России

11:46, 17 июня 2020, ПАИ

В 2020 году Россия испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

В этой публикации Дмитрий Медведев изложил свои взгляды на различные проблемы, возникшие в связи с пандемией коронавируса.

По его словам, главными шоками для российской экономики в этом году стали падение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за пандемии коронавируса.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия за последние 20 лет трижды выдерживала подобные удары и в состоянии сегодня определить наиболее действенные меры, чтобы сгладить негативные последствия.