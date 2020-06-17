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Общество

Николай Мельков: Сплошная разметка на Коммунальной создаёт пробку

Николай Мельков

Сплошная линия разметки на проезжей части улицы Коммунальной в Пскове создаёт пробку. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации высказал активист городского движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

«Напомню, пробки создаются в основном из-за светофоров, – отметил он. – И получается, что сейчас людей специально направляют именно на пересечение с улицей Западной, где установлены светофоры. Теперь люди должны разворачиваться только на перекрёстке».

«Есть схема организации дорожного движения, – продолжил активист. – Несколько лет назад вышли требования, что поворот через две и более полос налево запрещён, разрешён только на светофоре. При этом должны быть разрешены повороты налево, в частности, во дворы, есть множество пунктов, но никто до этого момента не читает. Поэтому увидели, что запрещён поворот, внесли это в схему и узаконили».

Николай Мельков напомнил об установке ограждений у областной и городской администраций и о том, что недавно ГИБДД на городской комиссии отклонила предложение «Убитых дорог» об установке знаков 4.1.2 «Движение направо» при выезде с улицы Гоголя на Октябрьский проспект, потому что это «не место концентрации ДТП». «Мы видим использование двойных стандартов. Либо мы должны делать всё правильно, либо так, чтобы всем было удобно», – подчеркнул он.

При этом Николай Мельков сказал, что аварийности с тяжкими последствиями на улице Коммунальной практически не было. Активисты «Убитых дорог» подготовят список мест, где следует разрешить поворот, и представят его городской администрации.

Ситуацию с нанесением сплошной разметки на улице Коммунальной прокомментировал и начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов.

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