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Принято решение о ликвидации Псковской областной типографии
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Общество

Принято решение о ликвидации Псковской областной типографии

Фото из группы областной типографии "Вконтакте"

В редакцию Псковского агентства информации пришло письмо от сотрудников Псковской областной типографии. Публикуем его полностью:

«В 70-е годы прошлого столетия Псков был крупным индустриальным городом. Прошло время, и от предприятий остались лишь воспоминания. Псковский регион стал убыточным. Но некоторые все же уцелели. В том числе и ГП ПО «Псковская областная типография», которая два года назад отметила 100-летие. Наша продукция пользуется большим авторитетом и в г. Пскове, и за пределами. Принимались заказы и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Мало таких типографий, которые еще работают с соблюдением всех правил и ГОСТов и работают со всеми типами файлов от заказчиков.

Типография пережила лихие времена и некоторых недобросовестных руководителей, которые разворовали все, что могли, и оставили в наследство одни долги. Работники старались отстоять «свой дом» и рассчитаться, но со старым оборудованием много не наработаешь. Кроме того, последний год типография работала без директора. Просьбы к администрации о покупке нового оборудования остались без ответа. И теперь, в период коронавируса, в преддверии голосования по Конституции, принято решение о ликвидации с 17 августа нашего предприятия. Куда пойти людям с узкой специализацией, высококвалифицированным рабочим, печатникам, многие из которых отработали здесь всю свою жизнь, ведь на рынке труда г. Пскова предложить им нечего? Почему курирующий нас чиновник появился только затем, чтобы объявить о закрытии, а чтобы вникнуть в ситуацию и проработать какие-то другие решения, не удосужился?

А ведь предприятие могло бы рассчитаться с долгами и в дальнейшем платить налоги в городской бюджет. С таким подходом в Пскове скоро останутся только торгаши и военные.

Кто следующий?

Дизайнер ГП ПО «Псковская областная типография» Павлова Л. В. от имени всего коллектива».

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