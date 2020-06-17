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Общество

Военкомат в Печорах из-за коронавируса работает по новому регламенту

В Печорах в военкомате установлен новый регламент работы. Как пишет районная газета «Печорская правда», новый регламент установил военный комиссар Печорского района Александр Безручко в целях минимизации угрозы распространения коронавирусной инфекции и недопущения заболевания личного состава военного комиссариата и граждан, прибывающих на приём.

В частности, теперь прием граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих осуществляется по предварительной записи по телефону: 2-19-19. Предоставление консультаций гражданам ведется по телефону 2-19-33. Личный прием граждан по вопросам воинского учета осуществляется по предварительной записи по телефону 2-43-65.

Прием проводится в средствах индивидуальной защиты (маска и перчатки), по одному человеку, с соблюдением социальной дистанции. Приемные дни: понедельник и среда с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

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