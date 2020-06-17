Количество ДТП снизилось в Великолукском районе

13:57, 17 июня 2020, ПАИ

В 2019 году в Великолукском районе было зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия. Это на 35 % меньше, чем годом ранее (49 ДТП). Об этом сообщил начальник МО МВД РФ «Великолукский» Сергей Орел в ходе 17-й сессии Собрания депутатов Великолукского района, пишет газета Великолукского района «Наш путь».

По словам докладчика, оперативная обстановка на дорогах Великолукского района в 2019 году оставалась стабильной.

Сергей Орел уточнил, что, помимо снижения количества ДТП, в районе по сравнению с 2018 годом сократилось и количество пострадавших в дорожных авариях (с 82 до 46), а также количество погибших (с 8 до 5).

За год в районе с участием детей было зарегистрировано три дорожные аварии. В них четверо детей получили повреждения, один ребёнок погиб. (В 2018 году – 7 ДТП, 8 детей пострадали).