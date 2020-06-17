На 7,1 % снизился уровень преступности в Великолукском районе в 2019 году

14:09, 17 июня 2020, ПАИ

На 7,1 % снизился уровень преступности (с 241 до 224 преступлений) в Великолукском районе в 2019 году. Как пишет газета «Наш путь», об этом сообщил начальник МО МВД РФ «Великолукский» Сергей Орел в ходе 17-й сессии Собрания депутатов Великолукского района шестого созыва 17 июня.

При этом возросла раскрываемость преступлений в отчётном периоде на 5 % (с 61,5 % до 66,5 %). Эффективность работы по раскрытию преступлений в дежурные сутки увеличилась в шесть раз (рост с 3 до 18).

Сергей Орел отметил, что на 20,3 % зафиксировано снижение уровня тяжкой и особо тяжкой преступности (с 59 до 47 преступлений). Раскрываемость указанной категории преступлений возросла на 16,1 % (с 43,5 % до 59,6 %).

С 5 до 2 сократилось количество разбоев (- 60,0 %) – преступления раскрыты. Возросло количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью с 5 до 6 (+20,0 %), в том числе зарегистрирован 1 факт со смертельным исходом.

С 4 до 5 возросло количество умышленных поджогов, преступления остаются нераскрытыми. Также увеличилось количество мошенничеств, совершённых с использованием информационно-компьютерных технологий.