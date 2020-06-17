Более 700 млн получил Великолукский район на развитие сельского хозяйства в 2019 году

14:45, 17 июня 2020, ПАИ

В 2019 году Великолукский район получил 728 264,2 тыс. рублей в виде субсидий из областного и федерального бюджетов на развитие сельхозпредприятий региона в рамках целевых долгосрочных программ. Об этом сообщил глава Великолукского района Сергей Петров, выступая с отчётом в ходе сессии Собрания депутатов Великолукского района шестого созыва 17 июня, пишет районная газета «Наш путь».

В частности, как рассказал Сергей Петров, субсидия на реализованное молоко составила 521 96,9 тыс. рублей, на содержание племенного животноводства – 29 308,6 тыс. рублей, возмещение затрат на анализ сырого молока 102,6 тыс. рублей.

Кроме того, была обеспечена несвязанная поддержка в области растениеводства в 2 965,5 тыс. рублей, получена субсидия на элитное семеноводство – 2 967,6 тыс. рублей, на проведение культурно-технических мероприятий на мелиорируемых землях — 6 419,1 тыс. рублей, субсидирование процентных ставок по долгосрочным и краткосрочным кредитам – 610 169,5 тыс. рублей.

Помимо этого, Сергей Петров рассказал, что в 2019 году район получил грант СПК «Своё» на развитие сельскохозяйственного кооператива в размере 21 505 тыс. рублей. В частности, КФХ Анегдина Ж. В. стало победителем первого конкурса грантовой поддержки фермерства «Агростартап» и получило грант в размере 2 506,9 тыс. рублей.

«Большая работа проделана в 2019 году, однако остаётся много нерешённых вопросов. Главные задачи, связанные с улучшением условий проживания для жителей района, повышением качества муниципальных услуг, остаются неизменными для нас, - в заключение подчеркнул глава района Сергей Петров. - Выражаю огромную благодарность Собранию депутатов Великолукского района, администрации района, главам сельских поселений, территориальным подразделениям государственных служб, руководителям муниципальных предприятий и коммерческих организаций за поддержку, конструктивное сотрудничество, плодотворную работу во благо Великолукского района и всех жителей, оказавших нам доверие».