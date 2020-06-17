0
14:38
Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
14:30
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
13:53
В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом
13:15
Часть ограничений по работе ТЦ в Псковской области могут снять через неделю – Ведерников
13:03
Коллективы фабрики «Славянка» и завода «Псков-Полимер» губернатор Псковской области наградил почётными грамотами
12:55
ФОТОФАКТ: Субботник провели на братском захоронении в великолукской деревне
12:47
Принято решение о ликвидации Псковской областной типографии
Еще новости
Общество

Выезд за рубеж россиянам не запрещён – глава Ростуризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что выезд за рубеж россиянам не запрещён. Ростуризм и власти России не собираются искусственно ограничивать выезд россиян за рубеж, пишет РИА Новости.

«Ни Ростуризм, ни руководство страны не собирается ограничивать выезд наших граждан за рубеж», - отметила Догузова, добавив, что ограничения, которые сейчас действуют, - это лишь рекомендации, которые представляют собой заботу о людях.

Зарина Догузова добавила, что Россия находится на связи с зарубежными коллегами.

«Чёткой даты, когда они готовы принимать россиян, пока нет», - отметила глава Ростуризма.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
17 июня 2020
Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
17 июня 2020
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом
17 июня 2020
В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом
Часть ограничений по работе ТЦ в Псковской области могут снять через неделю – Ведерников
17 июня 2020
Часть ограничений по работе ТЦ в Псковской области могут снять через неделю – Ведерников
Коллективы фабрики «Славянка» и завода «Псков-Полимер» губернатор Псковской области наградил почётными грамотами
17 июня 2020
Коллективы фабрики «Славянка» и завода «Псков-Полимер» губернатор Псковской области наградил почётными грамотами
ФОТОФАКТ: Субботник провели на братском захоронении в великолукской деревне
17 июня 2020
ФОТОФАКТ: Субботник провели на братском захоронении в великолукской деревне
Принято решение о ликвидации Псковской областной типографии
17 июня 2020
Принято решение о ликвидации Псковской областной типографии
Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв станет гостем ПАИ-live
17 июня 2020
Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв станет гостем ПАИ-live

Идет загрузка...