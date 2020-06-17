Выезд за рубеж россиянам не запрещён – глава Ростуризма

14:21, 17 июня 2020, ПАИ

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что выезд за рубеж россиянам не запрещён. Ростуризм и власти России не собираются искусственно ограничивать выезд россиян за рубеж, пишет РИА Новости.

«Ни Ростуризм, ни руководство страны не собирается ограничивать выезд наших граждан за рубеж», - отметила Догузова, добавив, что ограничения, которые сейчас действуют, - это лишь рекомендации, которые представляют собой заботу о людях.

Зарина Догузова добавила, что Россия находится на связи с зарубежными коллегами.

«Чёткой даты, когда они готовы принимать россиян, пока нет», - отметила глава Ростуризма.