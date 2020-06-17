В Псковской области начали работу пункты приёма заявлений для голосования по поправкам к Конституции

14:58, 17 июня 2020, ПАИ

В Псковской области начали работу пункты приёма заявлений для голосования по поправкам к Конституции по месту нахождения в участковых избирательных комиссиях. Об этом сообщается в группе территориальной избирательной комиссии Печорского района.

Адрес территориальной избирательной комиссии Печорского района: Печоры, улица Свободы 25, тел 8(81148)2-33-65

Понедельник-пятница: с 10:00 до 14:00; с 16:00 до 20:00.

Суббота и воскресенье, а также празднычные дни с 10:00 до 14:00.

Подать заявление для голосования по месту нахождения также можно:

в территориальной избирательной комиссии;

через МФЦ: mfc.pskov.ru

через портал «Госуслуг»: gosuslugi.ru

Окончание приема заявлений —14:00 21 июня 2020 года.