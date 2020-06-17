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Общество

В Псковской области начали работу пункты приёма заявлений для голосования по поправкам к Конституции

В Псковской области начали работу пункты приёма заявлений для голосования по поправкам к Конституции по месту нахождения в участковых избирательных комиссиях. Об этом сообщается в группе территориальной избирательной комиссии Печорского района.

Адрес территориальной избирательной комиссии Печорского района: Печоры, улица Свободы 25, тел 8(81148)2-33-65
Понедельник-пятница: с 10:00 до 14:00; с 16:00 до 20:00.
Суббота и воскресенье, а также празднычные дни с 10:00 до 14:00.

Подать заявление для голосования по месту нахождения также можно:

Окончание приема заявлений —14:00 21 июня 2020 года.  

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