Внесение законопроекта о регулировании удалённой работы является своевременной инициативой – Елена Бибикова

14:56, 17 июня 2020, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова отметила, что внесение законопроекта о регулировании удалённой работы является своевременной инициативой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс — они защищают права работников на удалённой работе.

«Внесение законопроекта о регулировании удалённой работы, разработанного группой депутатов и сенаторов во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, является очень своевременной инициативой», - отметила Елена Бибикова, добавив, что коронавирус и вызванные им обстоятельства повлекли за собой широкое использование режима удалённой работы.

Действующее трудовое право, по словам Бибиковой, недостаточно гибко и сильно ограничивает применение информационно-коммуникативных технологий в трудовых отношениях.

Сенатор также напомнила, что и до пандемии в России практиковалась дистанционная занятость, которая чаще всего была основана на устных договорённостях руководителя и его подчинённого.

«Такая практика, не отрегулированная нормами Трудового кодекса, часто приводила к незаконным увольнениям и судебным разбирательствам», - подчеркнула законодатель, - «внесение данных изменений будет способствовать конструктивному развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в современном мире и законодательно закрепит их новые права и обязанности».