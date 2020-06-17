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Общество

Поддержку от государства смогли получить 10% российских предпринимателей

Только 10% российских предпринимателей смогли получить поддержку от государства. Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв в эфире проекта ПАИ-livе 17 июня.

«Я считаю, что со стороны федерального правительства меры могли бы быть и посерьёзнее», - отметил Мурылёв, добавив, что поддержку от государства получили лишь 10% предпринимателей в России.

Аркадий Мурылёв отметил, что не все отрасли попали в список пострадавших и не все попали по ОКВЭД.

«Некоторые не попали в реестр МСП, - подчеркнул спикер. – Или не попали по сохранённой численности штата».

Также Мурылёв напомнил актуальные данные, согласно которым из 50 предпринимателей 15 не попали по ОКВЭД в список и часть из них уже пошла на ликвидацию.

«Мер поддержки нет, зарплаты платить надо, выходить будет тяжело, - отметил Аркадий Мурылёв, добавив, что многие предприниматели будут закрываться».

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