Псковский бизнес-омбудсмен – о переизбрании: Для меня это знак особого доверия

15:23, 17 июня 2020, ПАИ

Своё переизбрание в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв назвал знаком особого доверия со стороны бизнес-сообщества и власти. Об этом он заявил в прямом эфире ПАИ-live 17 июня.

Аркадий Мурылёв подчеркнул, что для него переизбрание в должности бизнес-омбудсмена – очень ответственный момент. «Все те пять лет, которые я работал в должности, прошли не зря. Бизнес-сообщество и власть оценили мою работу», – отметил он и добавил, что переизбрание в должности является для него знаком особого доверия.

При этом бизнес-омбудсмен считает, что за пять лет своей работы он, скорее всего, доказал, что эффективность поста уполномоченного по защите прав предпринимателей высока. Он также отметил, что старался в работе «сглаживать все углы», чтобы это не навредило ни самому предпринимателю, ни имиджу уполномоченного.

«Понятно, что не все, что хотелось бы изменить и сделать, удалось. Я старался наладить конструктивное взаимодействие между бизнесом и властью. Думаю, мне это удалось», – заметил Аркадий Мурылёв.