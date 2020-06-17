0
16:01
Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
15:57
Пскович просит отремонтировать тротуарную плитку возле Ботанического сада
15:40
Школы Пскова готовятся к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:38
Сергей Аржаников: Для части сотрудников псковской типографии есть вакансии уже сейчас
15:28
Некоторые псковские кафе начали процедуру ликвидации
14:38
Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
14:30
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
Еще новости
Общество

Псковский бизнес-омбудсмен – о переизбрании: Для меня это знак особого доверия

Своё переизбрание в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв назвал знаком особого доверия со стороны бизнес-сообщества и власти. Об этом он заявил в прямом эфире ПАИ-live 17 июня.

Аркадий Мурылёв подчеркнул, что для него переизбрание в должности бизнес-омбудсмена – очень ответственный момент. «Все те пять лет, которые я работал в должности, прошли не зря. Бизнес-сообщество и власть оценили мою работу», – отметил он и добавил, что переизбрание в должности является для него знаком особого доверия.

При этом бизнес-омбудсмен считает, что за пять лет своей работы он, скорее всего, доказал, что эффективность поста уполномоченного по защите прав предпринимателей высока. Он также отметил, что старался в работе «сглаживать все углы», чтобы это не навредило ни самому предпринимателю, ни имиджу уполномоченного.

«Понятно, что не все, что хотелось бы изменить и сделать, удалось. Я старался наладить конструктивное взаимодействие между бизнесом и властью. Думаю, мне это удалось», – заметил Аркадий Мурылёв.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым Волонтёры, НКО и гранты: Интервью с Натальей Плявинской Российский писатель: Псков может стать одним из главных туристических мест России В Псковской области люди лучше соблюдают масочный режим, чем в Москве - Георгий Зотов Российский журналист: В Псковской области люди такие же гостеприимные, как на Кавказе Российский журналист и писатель Георгий Зотов в эфире ПАИ-live расскажет, что ищет в Псковской области Наталья Плявинская назвала наиболее важные поправки к Конституции Начался ПАИ-live c Натальей Плявинской (ПРЯМОЙ ЭФИР) Тысяча документов о жизни на оккупированных территориях во время войны хранится в Госархиве Псковской области «Пока мы живы, спрашивайте нас…»: ПсковГУ создал сайт с устными рассказами о войне
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
17 июня 2020
Дмитрий Бугряков: Семья и дети — гарантия будущего России
Пскович просит отремонтировать тротуарную плитку возле Ботанического сада
17 июня 2020
Пскович просит отремонтировать тротуарную плитку возле Ботанического сада
Школы Пскова готовятся к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 июня 2020
Школы Пскова готовятся к ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сергей Аржаников: Для части сотрудников псковской типографии есть вакансии уже сейчас
17 июня 2020
Сергей Аржаников: Для части сотрудников псковской типографии есть вакансии уже сейчас
Некоторые псковские кафе начали процедуру ликвидации
17 июня 2020
Некоторые псковские кафе начали процедуру ликвидации
Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
17 июня 2020
Каждому сотруднику Псковской областной типографии будут искать новое место работы
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
17 июня 2020
Начался ПАИ-live с бизнес-омбудсменом Псковской области Аркадием Мурылёвым
В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом
17 июня 2020
В Себежском районе скончался второй пациент с коронавирусом

Идет загрузка...