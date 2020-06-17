День города Порхова перенесли на сентябрь

15:26, 17 июня 2020, ПАИ

День города Порхова перенесли на сентябрь в связи с распространением коронавирусной инфекции, пишет газета «Порховский вестник».

«В установленные ранее июньские дни День города в этом году точно не состоится, – рассказала заместитель главы Порховского района по социальной политике Ольга Иванова. – Если ситуация с пандемией пойдёт на спад, то, скорее всего, главный городской праздник будет перенесён на сентябрь и совмещён с сельскохозяйственной ярмаркой».

Если к сентябрю эпидемия не закончится, массовое мероприятие перенесут на следующий год и приурочат к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.